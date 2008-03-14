鮑勃·迪倫榮獲諾貝爾文學獎

（本報綜合報道）10月13日，瑞典學院常任秘書長薩拉·達紐斯（Sara Danius）宣布，現年75歲的美國著名唱作人、藝術家和作家鮑勃·迪倫(Bob Dylan)榮獲2016年諾貝爾文學獎，這個結果大大出乎了人們意料。

過去幾年，迪倫曾被預測為諾貝爾獎得主人選之一，早在1996、2006年，他就兩度獲得諾貝爾文學獎提名，但很少有專家認為這個久負盛名的獎項會頒發給流行音樂界的歌手。今年終於正式獲獎。

這也不是他第一次獲得文學性的獎項了，2008年，他就獲得了普利策獎特別榮譽獎（普利策獎也稱為普利策新聞獎， 美國新聞界的最高榮譽獎，被稱為“新聞界的諾貝爾獎”）。作為世界級的搖滾、民謠大神，在音樂上的成就更不必說，迄今已經發了37張專輯，橫掃格萊美、奧斯卡、金球獎的音樂獎項。

評委會稱，鮑勃·迪倫“在了不起的美國歌曲傳統中創造了新的詩意表達”。達紐斯說，迪倫的歌曲是“給耳朵的詩”。在諾獎官網上的迪倫簡介中寫著：“迪倫有著偶像人物的地位。他對當代音樂有著深刻的影響。”

諾貝爾文學獎官網刊登的采訪視頻中，達紐斯稱迪倫“是個偉大的詩人，是英語傳統中的偉大詩人”。達紐斯說，迪倫代表著傳統，同時又在過去的54年裏，不斷地創新。她特別提到迪倫1966 年的專輯《Blonde on Blonde》，稱包含許多經典之作。達紐斯還表示，回溯到荷馬時期，詩作就是為傾聽而創作。同樣，迪倫的作品也可以被閱讀、應該被閱讀。

迪倫1941年5月24日出生於美國明尼蘇達州，原名羅伯特·艾倫·齊默曼(Robert Allen Zimmerman)，在一個猶太人中產階級家庭成長。青少年時期，他就曾參加過多個樂隊，他的音樂生涯從1959年在明尼蘇達州的咖啡館駐唱開始，在那裏自稱名叫鮑勃·迪倫(Bob Dylan)。迪倫取這個名字一半是因為一個美國電視節目中的西部英雄馬特·狄龍(Matt Dillon)，另一半是因為迪倫覺得這個名字又好聽又好記。

隨著對音樂的興趣加深，迪倫對美國民歌和藍調音樂產生了特別的熱情。1961年，迪倫來到紐約，並在格林威治村的俱樂部和咖啡廳表演。之後的那些年，他錄制了多張專輯，對流行音樂產生了巨大的影響。

迪倫於1962年創作的一首歌曲“答案在風中飄（Blowin’in the Wind）”被認為是最膾炙人口的民歌之一。歌中唱到：

“一個男人要走多少路

才會被稱為一個男人？

一只白鴿要飛過多少大海

才會在沙灘安睡？

炮彈要飛多少次

才會永遠被禁止？

答案，我的朋友，在風中飄

答案在風中飄”

1895年11月27日，阿爾弗雷德·諾貝爾（Alfred Nobel）簽署最後的遺囑，將大部分財產用於諾貝爾獎。遺囑中寫道，其中一部分將獎勵給在文學領域創作出"理想的方向上最傑出作品"的個人。

1901-2015年，已有112名個人榮獲諾貝爾文學獎。其平均年齡是65歲。其中，最年輕的是英國作家、詩人吉蔔林（Rudyard Kipling），他也是今年拍成電影的《森林王子（The Jungle Book）》的作者，獲獎時41歲。最年長的是英國女作家萊辛（Doris Lessing），獲獎時88歲。

阿爾弗雷德·諾貝爾在遺囑中對諾貝爾獎有著國際視野。但在文學領域，瑞典學院曾受到批評，長期以來主要面向歐洲。不過，1984年，瑞典學院常任秘書長表示，該學院對非歐洲作家的關注正在逐漸增加。

阿爾弗雷德·諾貝爾將大部分資產--超過3100萬瑞郎（今天相當於約17.02億瑞郎）轉化成一項基金，並投資於“安全的證券”。投資收入“每年以獎項的形式分配給前一年給人類帶來最大好處”的人。2015年，諾貝爾獎的獎金金額是每項800萬瑞郎。

過去五年的諾貝爾文學獎獲得者是：（2015年）白俄羅斯女記者兼散文作家阿列克謝耶維奇（Swetlana Alexijewitsch）；（2014年）法國小說家莫迪亞諾（Patrick Modiano）；（2013年）加拿大女作家門羅（Alice Munro）；（2012年）中國作家莫言；2011年瑞典作家特朗斯特羅默（Thomas Tranströmer）。除莫言外，另一位榮獲諾貝爾文學獎的華人是法籍華裔作家高行健（2000年獲獎）。